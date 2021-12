Nazionale Volley | De Giorgi | “Felici dell’Europeo Abbiamo ampi margini di crescita”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “Siamodi quello che siamo riusciti a fare vincendo a settembre un Europeo e partendo da situazioni un po’ particolari, con un cambio generazionale e tanti giovani”. Ecco le parole di Ferdinando De, ct dellamaschile di, oggi a Trecastagni in provincia di Catania, per ritirare il Premio “La castagna d’argento”, in occasione della sedicesima edizione del Galà dello Sport. “Adesso il passato lo mettiamo da parte – ha aggiunto il coach De– consideriamo il presente, bello, soprattutto perchè la nostra è una squadra molto giovane che hadi miglioramento ancora abbastanzaed è su quello che ci dobbiamo concentrare. Il prossimo impegno importante è quello del Mondiale, anche se prima di arrivare al Mondiale ci saranno la ...

Advertising

sportface2016 : #Nazionale #Volley, #DeGiorgi: “Felici dell’#Europeo. Abbiamo ampi margini di crescita” - Moixus1970 : RT @RaiSport: ?? Torna in campo dopo un lungo infortunio, torna con #civitanova la squadra del suo primo scudetto. Ha seguito la sua #nazion… - RaiSport : ?? Torna in campo dopo un lungo infortunio, torna con #civitanova la squadra del suo primo scudetto. Ha seguito la s… - STEVECATTANEO : RT @PisMilano: Le ragazze della nazionale volley sorde di nuovo a Milano! - PisMilano : Le ragazze della nazionale volley sorde di nuovo a Milano! -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale Volley

Sportface.it

... AlassioFinale, Nova, Maremolae Pallavolo Albisola Questi incontri permetteranno al CQR atleti di individuare gli atleti da convocare per lo stageche si ......Nikola Grbic quello che commenta il successo della Sir Safety Conad Perugia contro il Vero...un buon momento come si evince dal fatto che sono ultimi in classifica nel loro campionato. ...Ecco le parole di Ferdinando De Giorgi, ct della Nazionale maschile di volley, oggi a Trecastagni in provincia di Catania, per ritirare il Premio "La castagna d'argento", in occasione della sedicesima ...CRISTINA CHIRICHELLA: Nella netta vittoria di Novara contro Trentino c'è tanto della centrale azzurra. Precisissima al servizio, grande continuità in attacco e la solita imponente presenza a muro. A f ...