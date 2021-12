“Natale per recuperare i valori della cristianità”: il centrodestra di Fiumicino incontra Monsignor Formenti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Fiumicino – Un incontro all’insegna dei valori e della famiglia che con il presepe e il Natale celebrano il messaggio universale di amore e condivisione, un appuntamento che il centrodestra e i rappresentati delle liste civiche di Fiumicino hanno promosso per sostenere le radici cristiane e i valori cattolici in un momento così delicato per l’umanità. L’incontro a cui è stato invitato Monsignor Vittorio Formenti, per anni a capo dell’ufficio statistica della Santa Sede e reggente dei Cavalieri di Malta, ha voluto rappresentare un momento di coesione e riflessione per animare l’azione quotidiana secondo gli insegnamenti cristiani. “Chi non testimonia la propria fede non è degno di professarla – ha commentato il presidente dei Cristiano ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 dicembre 2021)– Un incontro all’insegna deifamiglia che con il presepe e ilcelebrano il messaggio universale di amore e condivisione, un appuntamento che ile i rappresentati delle liste civiche dihanno promosso per sostenere le radici cristiane e icattolici in un momento così delicato per l’umanità. L’incontro a cui è stato invitatoVittorio Formenti, per anni a capo dell’ufficio statisticaSanta Sede e reggente dei Cavalieri di Malta, ha voluto rappresentare un momento di coesione e riflessione per animare l’azione quotidiana secondo gli insegnamenti cristiani. “Chi non testimonia la propria fede non è degno di professarla – ha commentato il presidente dei Cristiano ...

Advertising

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per la cara Ucraina, perché le tensioni siano risolte con il dialogo e non con le armi. Mi addolo… - chetempochefa : 'Sarà un bellissimo Natale' 'Si, assolutamente. Dopo due anni passati in carcere. Non so, ho come la sensazione di… - borghi_claudio : Domani sarò a Siena per gli auguri di natale di @ConfidToscSud e per salutare sezione Lega e community (appuntament… - Isabella00089 : @Paco_Soriano_PS Di tutti i posti che abbiamo visto, Valencia è il mio preferito dopo New York?? Lo terrò in conside… - Isabella00089 : RT @Paco_Soriano_PS: @Isabella00089 Di sicuro, non si sbaglia andando à Strasburgo per Natale, c'è tutta la sensibilità è un dono storico p… -