“Napoli tra le più forti della competizione!”, a Barcellona non hanno dubbi! (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Il Napoli è un avversario difficile, abbiamo avuto un sorteggio sfortunato. E’ una rivale di livello Champions“. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Boca Juniors per la Copa Maradona, il tecnico blaugrana Xavi ha commentato così il sorteggio di Europa League e la sfida che attende il suo Barcellona contro i partenopei: “Il Napoli uno degli avversari più forti di questa competizione. Speriamo di arrivarci in un buon momento. Siamo in un momento complicato e dobbiamo remare tutti nella stessa direzione per riportare il Barcellona dove merita – ha aggiunto Xavi -. Lavoreremo sodo per arrivare a sfidare il Napoli ad un buon livello”. Xavi HernandezSANTO ROMEO Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Ilè un avversario difficile, abbiamo avuto un sorteggio sfortunato. E’ una rivale di livello Champions“. Intervenuto in conferenza stampa alla vigiliapartita contro il Boca Juniors per la Copa Maradona, il tecnico blaugrana Xavi ha commentato così il sorteggio di Europa League e la sfida che attende il suocontro i partenopei: “Iluno degli avversari piùdi questa competizione. Speriamo di arrivarci in un buon momento. Siamo in un momento complicato e dobbiamo remare tutti nella stessa direzione per riportare ildove merita – ha aggiunto Xavi -. Lavoreremo sodo per arrivare a sfidare ilad un buon livello”. Xavi HernandezSANTO ROMEO

