Napoli, preoccupazione per Zielinski: pericolo Covid sempre alla finestra

Dopo il malore avuto da Zielinski contro l'Empoli, c'è preoccupazione in casa Napoli. Il pericolo Covid è sempre dietro l'angolo La partita di Piotr Zielinski contro l'Empoli è durata poco meno di 20?, prima della sostituzione dovuta ad alcuni problemi respiratori. In casa Napoli è scattato subito l'allarme e oggi il polacco sosterrà ulteriori esami dopo che quelli di ieri hanno dato esiti negativi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un precedente di sabato scorso fa tremare gli azzurri. Il difensore del Manchester United Lindelof, infatti, ha accusati gli stessi problemi di Zielinski e ieri i Red Devils hanno scoperto un focolaio Covid all'interno della squadra. Il pericolo contagi ...

