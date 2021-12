Napoli, peggio di così non si poteva: il sorteggio europeo è durissimo (Di lunedì 13 dicembre 2021) In corso a Nyon i sorteggi degli spareggi di Europa League: per il Napoli una rivale proveniente dalla Champions Proseguirà agli spareggi l’avventura del Napoli in Europa League. Il sorteggio è scattato alle ore 13 a Nyon e sono diversi i team scesi dalla Champions League che la squadra di Luciano Spalletti potrebbe incontrare. L’elenco, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 13 dicembre 2021) In corso a Nyon i sorteggi degli spareggi di Europa League: per iluna rivale proveniente dalla Champions Proseguirà agli spareggi l’avventura delin Europa League. Ilè scattato alle ore 13 a Nyon e sono diversi i team scesi dalla Champions League che la squadra di Luciano Spalletti potrebbe incontrare. L’elenco, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

