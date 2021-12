Napoli | nascono i Popolari Riformisti | tra i promotori Paolo Crinò Pomicino

Leggi su cityroma

(Di lunedì 13 dicembre 2021)Liberali: culture coraggiosamente ri-proposte per avviare il processo costituente di un partito «delle persone e delle idee», aperto, identitario e plurale. Tra iStanislao Lanzotti, Giuseppe Gargani e Erminia Mazzoni. Obiettivo comune: «tornare a fare Politica con la P maiuscola e dare un valore all’impegno». I dati sulla situazione sanitaria – si legge in una nota – hanno spinto ia rinviare a gennaio l’Assemblea costituente, inizialmente prevista per sabato 11 dicembre, anticipandone l’annuncio in una conferenza stampa di presentazione in programma per domani, sabato 11 dicembre, alle ore 12 a, presso il Grand Hotel Vesuvio (Via Partenope 45). L’Assemblea, atto di nascita della nuova realtà politica, sarà l’occasione per scrivere regole e obiettivi ...