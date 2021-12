Napoli, il ministro Mara Carfagna: Soluzione in vista per i debiti della città (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Il Governo si sta occupando di Napoli ma più in generale di tutti i Comuni con i conti a rischio e con conti che rendono difficile l’erogazione di servizi fondamentali ai cittadini. Si sta studiando una Soluzione per le città più esposte e Napoli è la più esposta”. Lo dice il ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno Mara Carfagna, intervenendo in video collegamento alla terza edizione di “Top500 Campania” organizzato a Napoli da Pwc. Secondo Carfagna la Soluzione all’enorme debito accumulato dalla città di Napoli e da altri Comuni va comunque legata a un ravvedimento delle amministrazioni. “Imponendo ai Comuni di fare il proprio dovere – spiega il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Il Governo si sta occupando dima più in generale di tutti i Comuni con i conti a rischio e con conti che rendono difficile l’erogazione di servizi fondamentali ai cittadini. Si sta studiando unaper lepiù esposte eè la più esposta”. Lo dice ilper la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, intervenendo in video collegamento alla terza edizione di “Top500 Campania” organizzato ada Pwc. Secondolaall’enorme debito accumulato dalladie da altri Comuni va comunque legata a un ravvedimento delle amministrazioni. “Imponendo ai Comuni di fare il proprio dovere – spiega il ...

