Napoli-Empoli | contro analisi | ecco perché bisogna avere fiducia

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilperde con l’ma effettua 30 tiri, gli azzurri hanno dominato e sono stati puniti da un gol fortunoso di Cutrone. Sicuramente ilha le sue colpe, doveva segnare e doveva farlo subito, ma non va dimenticato che l’è una squadra tosta. Lo ha detto Spalletti a fine partita, lo aveva ricordato in conferenza stampa di presentazione. Inoltre ildeve fare costantemente fronte all’emergenza infortuni che soprattutto a centrocampo stanno falcidiando gli azzurri. Basti pensare che con il Milan si prevede il recupero di Fabian e Lobotka, ma sono già in dubbio Elmas e Zielinski usciti per problemi dalla sfida con l’restare uniti Ilvisto con l’ha fatto fatica in zona gol, ma ...