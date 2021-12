Napoli contro Barcellona, il Porto per la Lazio. Sorteggio Europa League, saranno playoff "da Champions" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sorteggio "da Champions" per il Napoli nei sedicesimi di Europa League: l'urna di Nyon ha riservato agli azzurri il Barcellona, gigante allo sbando ma pur sempre gigante. Nei playoff che vede impegnate le seconde dei gironi e le terze classificate nei gironi di Champions (tra cui appunto il Barcellona), l'altra squadra italiana impegnata, la Lazio, affronterà un'altra big del calcio europeo, il Porto "giustiziere" del Milan nella Coppa dalle Grandi orecchie. Le gara di andata sono in programma il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24 febbraio. Le vincitrici sfideranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League negli ottavi. La finale di Europa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021)"da" per ilnei sedicesimi di: l'urna di Nyon ha riservato agli azzurri il, gigante allo sbando ma pur sempre gigante. Neiche vede impegnate le seconde dei gironi e le terze classificate nei gironi di(tra cui appunto il), l'altra squadra italiana impegnata, la, affronterà un'altra big del calcio europeo, il"giustiziere" del Milan nella Coppa dalle Grandi orecchie. Le gara di andata sono in programma il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24 febbraio. Le vincitrici sfideranno le otto vincitrici dei gironi dinegli ottavi. La finale di...

Advertising

OptaPaolo : 30 - Il Napoli ha tentato 30 conclusioni questa sera contro l'Empoli: da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05… - OptaPaolo : 2015 - Eljif #Elmas è il primo centrocampista del #Napoli a realizzare una marcatura multipla in una competizione e… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Iezzo: 'Contro il Barcellona sarà una sfida bellissima, il Napoli ha le sue chance per passare il turno, gol di… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Iezzo: 'Contro il Barcellona sarà una sfida bellissima, il Napoli ha le sue chance per passare il turno, gol di… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Iezzo: 'Contro il Barcellona sarà una sfida bellissima, il Napoli ha le sue chance per passare il turno, gol di… -