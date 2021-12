Municipio II regala abete a scuole del territorio

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma – Il IIdi Roma ha donato unalto più di tre metri all’Istituto comprensivo Tiburtina Antica, nel quartiere San Lorenzo, e alla Scuola Falcone e Borsellino, nei pressi di piazza Bologna. Alcune mamme dell’Associazione Genitori Falcone e Borsellino lo hanno addobbato con alcune luci a energia solare e una grande stella in punta. Rino Fabiano, assessore all’Ambiente delII di Roma, ha dichiarato: “Abbiamo fatto questo dono alleche hanno espresso la volontà di costruire, proprio intorno a un albero, un momento di creatività. L’espressione dei pensieri e delle fantasie dei più piccoli, aiutati dalle loro insegnanti, a realizzare decorazioni con cui l’albero sarà addobbato significa celebrare queste Feste come momento di condivisione, nonostante la situazione”. Inoltre, – ha concluso ...

