Muffin di biscotti: solo 3 ingredienti per dei dolcetti meravigliosi! (Di lunedì 13 dicembre 2021) Se cercate un dolcetto velocissimo da preparare e con solo 3 ingredienti provate i Muffin di biscotti. Quante volte sul fondo della scatola, vi siete ritrovate con una generosa quantità di briciole? Che nervoso! Ma non buttatele, evitate inutili sprechi. Reinventatele regalando loro una deliziosa nuova veste! Preparerete così dei pasticcini perfetti a colazione o a merenda, adatti a grandi e piccini e davvero golosi! In poche e semplici mosse, infornerete un piccolo capolavoro del riciclo, tema a noi così caro, come ben sapete! Ma le buone notizie non finiscono qui, qualsiasi sia il tipo di rimasugli di cui disponete, la resa è sempre assicurata. Conservate queste morbide ghiottonerie in un contenitore ermetico per un massimo di 4 giorni, ma siamo certe che spariranno alla velocità della luce. Curiose di scoprire come ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 13 dicembre 2021) Se cercate un dolcetto velocissimo da preparare e conprovate idi. Quante volte sul fondo della scatola, vi siete ritrovate con una generosa quantità di briciole? Che nervoso! Ma non buttatele, evitate inutili sprechi. Reinventatele regalando loro una deliziosa nuova veste! Preparerete così dei pasticcini perfetti a colazione o a merenda, adatti a grandi e piccini e davvero golosi! In poche e semplici mosse, infornerete un piccolo capolavoro del riciclo, tema a noi così caro, come ben sapete! Ma le buone notizie non finiscono qui, qualsiasi sia il tipo di rimasugli di cui disponete, la resa è sempre assicurata. Conservate queste morbide ghiottonerie in un contenitore ermetico per un massimo di 4 giorni, ma siamo certe che spariranno alla velocità della luce. Curiose di scoprire come ...

