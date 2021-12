Advertising

SIENANEWS : Mps, Bastianini: 'A breve il nuovo piano industriale'... - fisco24_info : Mps: Bastianini, aggiornamento piano a breve: Presto per dire se partner industriali anche azionisti - iconanews : Mps: Bastianini, aggiornamento piano a breve - _DAGOSPIA_ : FLASH! - IL MINISTRO DEL TESORO DANIELE FRANCO HA CHIESTO ALL'ATTUALE AD MPS BASTIANINI DI...… -

Ultime Notizie dalla rete : Mps Bastianini

Agenzia ANSA

Lo ha detto Guido, ceo di, intervenendo al Consiglio nazionale della Fabi. "Per quanto riguarda il numero degli esuberi, aspettiamo di concludere il piano, questo vale per l'aumento di ...Roma, 13 dic 16:46 - Axa, Anima e Compass sono tre partner importanti per il gruppo Monte dei Paschi di Siena. Lo ha detto Guido, amministratore delegato...Il nuovo piano industriale del Monte Paschi sarà pronto “piuttosto a breve. E’ un lavoro molto intenso, saremo in grado di comunicare l’esito a breve. Dovremo sottoporlo all’azionista e anche all’Ue”.Milano, 13 dic. (LaPresse) - "Sull'aggiornamento di piano, che dovrà essere sottoposto agli azionisti, è un lavoro che stiamo facendo molto intensamente e lo ...