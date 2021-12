Advertising

sportli26181512 : Mourinho: 'I tanti cartellini ci fanno sembrare assassini. Ho bisogno del mercato': Mourinho: 'I tanti cartellini c… - Gazzetta_it : Roma, Mourinho: 'I tanti cartellini ci fanno sembrare assassini. Ho bisogno del mercato' #RomaSpezia - corgiallorosso : #Mourinho: “Ottimi i tre punti, ma non mi è piaciuta la partita: tanti errori tecnici e tanta stanchezza. Spero di… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaTorino verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Roma, Mourinho prepa… - siamo_la_Roma : ?? LIVE Conferenza stampa #Mourinho ??? '#Roma con tanti ammoniti? Parliamo di un'altra statistica: siamo quelli che… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho tanti

Eurosport IT

Gara sonnolenta, priva di elettricità e piena dipiccoli errori tattici, soprattutto in casa ... La squadra dio vince o perde. Non sa o non riesce a pareggiare. In 25 gare ufficiali tra ...Dopo due sconfitte consecutive in Serie A la Roma torna a vincere, lo fa davanti ai suoi tifosi con un 2 - 0 contro lo Spezia firmato dalle capocciate di Smalling e Ibanez. Esottolinea proprio le due reti su corner come nota positiva della partita: "Mi sono piaciuti i gol sui corner perché li abbiamo allenati, mi piace il risultato. Non mi piace però la partita e ...L'allenatore giallorosso senza mezzi termini dopo la sfida con lo Spezia: "Al Real ero sicuro di vincere 5-1, qui spero che l'arbitro fischi la fine".Nella notte dell'Olimpico di Thiago Motta, è la Roma di Mourinho a vincere contro lo Spezia dell'ex centrocampista nerazzurro. Un incrocio tra ex che fa sorgere la domanda "in cosa può essere maestro ...