Mourinho annuncia | “Zaniolo? Le partite che salterà sono queste”

(Di martedì 14 dicembre 2021) È unentusiasta sì, ma allo stesso tempo realista e razionale. Vero, la sua Roma, nonostante le numerosissime assenze, su tutte quelle di Mancini e capitan Pellegrini, è riuscita a vincere e a convincere. Finalmente. Vero, l’avversario è un modesto Spezia, mason le vittorie che danno carattere e posfar svoltare un’intera stagione. Perciò Mou non si vuole sbilanciare troppo.avverte: “? Vi dico leche” Uno dei tanti giocatori che son mancati allo Special One è sicuramente l’esterno azzurro Nicolò. L’italiano, in questa prima parte di stagione, è stato vittima di troppi infortuni. Sembra che la maledizione attorno all’ex Inter non si sia ancora fermata. E l’ex allenatore fra le tante di ...

La squadra di Josetorna dunque protagonista in campionato, intenzionata a porre rimedio ... Non sidunque oggi una sfida facile per lo Special One: ma neppure per Thiago Motta, la cui ...Così sui suoi profili social l'attaccante della Roma Felix Afena - Gyanla sua negatività al tampone effettuato oggi. Il 18enne ghanese tornerà a disposizione di Joséper il ...Pericoli arrivati principalmente da Manaj (gli è stato annullato un gol per fuorigioco di Bastoni), ma anche da Amian sul finale. Le reti sono arrivate da Smalling e Ibanez, entrambi su due calci d’an ...Schieramenti speculari, 3-5-2, con l’equilibrio che si rompe subito, dopo appena 6 minuti di gioco, con il gol di testa di Smalling, che corregge in rete un precedente colpo di testa di Abraham. Finis ...