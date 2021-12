Morta Verónica Forqué, il corpo senza vita dell’attrice ritrovato nella sua casa. Pedro Almodovar: “Notizia scioccante” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una “Notizia scioccante“. Così il celebre regista Pedro Almodóvar ha commentato il ritrovamento del corpo senza vita dell’attrice spagnola Verónica Forqué, 66 anni, quattro volte Premio Goya. Il cadavere è stato trovato questa mattina nella sua casa di Madrid, in Calle Víctor de la Serna, dai servizi d’emergenza del 112. L’ipotesi principale è quella del suicidio, come riferisce l’edizione online di “El Mundo“. L’attrice, che aveva recentemente recitato nell’edizione spagnola del noto programma televisivo “Masterchef Celebrity“, aveva parlato in numerose occasioni della depressione di cui aveva sofferto e che, come lei stessa aveva detto pubblicamente, l’aveva costretta a lasciare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una ““. Così il celebre registaAlmodóvar ha commentato il ritrovamento delspagnola, 66 anni, quattro volte Premio Goya. Il cadavere è stato trovato questa mattinasuadi Madrid, in Calle Víctor de la Serna, dai servizi d’emergenza del 112. L’ipotesi principale è quella del suicidio, come riferisce l’edizione online di “El Mundo“. L’attrice, che aveva recentemente recitato nell’edizione spagnola del noto programma televisivo “Masterchef Celebrity“, aveva parlato in numerose occasioni della depressione di cui aveva sofferto e che, come lei stessa aveva detto pubblicamente, l’aveva costretta a lasciare la ...

Advertising

moonylvpin_ : RT @IlariaSco_: E comunque Ezio se chiedesse l’annullamento per abbandono verrebbe fuori il fatto che sta mentendo non solo a Stefania ma a… - _Valealizzi_ : RT @IlariaSco_: E comunque Ezio se chiedesse l’annullamento per abbandono verrebbe fuori il fatto che sta mentendo non solo a Stefania ma a… - val_mastro : RT @IlariaSco_: E comunque Ezio se chiedesse l’annullamento per abbandono verrebbe fuori il fatto che sta mentendo non solo a Stefania ma a… - itsme399 : RT @IlariaSco_: E comunque Ezio se chiedesse l’annullamento per abbandono verrebbe fuori il fatto che sta mentendo non solo a Stefania ma a… - IlariaSco_ : E comunque Ezio se chiedesse l’annullamento per abbandono verrebbe fuori il fatto che sta mentendo non solo a Stefa… -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Verónica **Cinema: trovata morta l'attrice spagnola Verónica Forqué, 4 volte premio Goya** E proprio Pedro Almodóvar ha appreso 'con profonda tristezza' la 'scioccante notizia', ricordando Verónica Forqué come 'un'attrice straordinaria e una persona insostituibile' e ha inviato 'tutto l'...

Morta l'attrice spagnola Veronica Forqué, 4 volte premio Goya È stata ritrovata senza vita nella propria abitazione di Madrid Veronica Forqué, attrice spagnola 66enne vincitrice di quattro premi Goya. Lo riportano i media iberici, citando fonti della polizia. Si ...

Morta l'attrice spagnola Verónica Forqué, 4 volte premio Goya - Ultima Ora Agenzia ANSA E proprio Pedro Almodóvar ha appreso 'con profonda tristezza' la 'scioccante notizia', ricordandoForqué come 'un'attrice straordinaria e una persona insostituibile' e ha inviato 'tutto l'...È stata ritrovata senza vita nella propria abitazione di Madrid Veronica Forqué, attrice spagnola 66enne vincitrice di quattro premi Goya. Lo riportano i media iberici, citando fonti della polizia. Si ...