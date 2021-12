Morire di Covid sotto i 18 anni? La strana “scoperta” statistica (Di lunedì 13 dicembre 2021) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi In Germania hanno pubblicato lo studio forse più esteso e dettagliato sulla mortalità Covid per i minorenni. La conclusione è che su circa 14 milioni di minorenni si sono avuti tre decessi che possono essere attribuiti alla Covid-19. Per quello che siamo riusciti a vedere in Italia non è stato fatto niente del genere, per questo non possiamo fare raffronti. Lo studio tedesco distingue tra ospedalizzazioni e decessi di minorenni che hanno altre malattie (comorbidities) e quelle di minorenni sani che risultano avere solo la Covid-19 come patologia. Lo studio contiene molte statistiche ma quelle riassuntive le trovate evidenziate qui sotto e indicano che ci sono stati tre decessi sotto i 5 anni e nessun decesso tra 5 e 17 ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 13 dicembre 2021) di Paolo Becchi e GiovZibordi In Germania hanno pubblicato lo studio forse più esteso e dettagliato sulla mortalitàper i minorenni. La conclusione è che su circa 14 milioni di minorenni si sono avuti tre decessi che possono essere attribuiti alla-19. Per quello che siamo riusciti a vedere in Italia non è stato fatto niente del genere, per questo non possiamo fare raffronti. Lo studio tedesco distingue tra ospedalizzazioni e decessi di minorenni che hanno altre malattie (comorbidities) e quelle di minorenni sani che risultano avere solo la-19 come patologia. Lo studio contiene molte statistiche ma quelle riassuntive le trovate evidenziate quie indicano che ci sono stati tre decessii 5e nessun decesso tra 5 e 17 ...

