Montemesola Minaccia di morte la madre che non vuole acquistargli la droga Arrestato giovane

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Durante un servizio perlustrativo dei Carabinieri della Stazione disul territorio del comune, l’attenzione dei militari è stata improvvisamente attirata da forti rumori provenienti da un’abitazione, nei cui pressi la pattuglia si trovava in quegli istanti. Il tempo di fermare l’autovettura di servizio, ed i militari si sono imbattuti in una donna che, proprio da quella casa fuggiva, in lacrime, per chiedere aiuto in strada.La signora, in evidente stato di paura e disperazione, ha indicato ai Carabinieri che le sono corsi incontro, la palazzina dalla quale era uscita pochi istanti prima, riferendo loro di non poterne più di violenze, minacce e percosse che da tempo il figlio, tossicodipendente, poneva in essere nei suoi confronti. Le era mancato il coraggio di denunciare, combattuta tra la speranza che ilabbandonasse prima o poi ...

Arrestato in flagranza per maltrattamenti, violenza privata ed estorsione. La madre fuggiva dalla casa in lacrime... Durante un servizio perlustrativo dei Carabinieri della Stazione di Monteme ... Ieri l'ennesimo episodio di violenza che ha richiesto l'intervento dei militari. Il giovane, classe '99, avrebbe dato in escandescenze in ambito domesti ...