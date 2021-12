Mobilità elettrica - Parkopedia lancia Park and Charge (Di lunedì 13 dicembre 2021) Parkopedia lancia in Europa e Nord America Park and Charge, la nuova soluzione di parcheggio e ricarica delle auto elettrificate resa possibile grazie all'integrazione delle informazioni delle stazioni di ricarica EV con la piattaforma di pagamento a bordo del veicolo della società britannica e con i dati di navigazione dei mezzi stessi. Questo servizio si basa su un database di 70 milioni di parcheggi a livello globale: i dati statici forniscono informazioni complete sui posteggi e sulla stazione di ricarica per veicoli elettrici, compresa l'ubicazione, i prezzi e le restrizioni; i dati dinamici forniscono la disponibilità attuale e predittiva dei parcheggi e delle stazioni di ricarica, in tempo reale; i pagamenti vengono fatti tramite una piattaforma sicura conforme agli standard PCI, che consente ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 13 dicembre 2021)in Europa e Nord Americaand, la nuova soluzione di parcheggio e ricarica delle auto elettrificate resa possibile grazie all'integrazione delle informazioni delle stazioni di ricarica EV con la piattaforma di pagamento a bordo del veicolo della società britannica e con i dati di navigazione dei mezzi stessi. Questo servizio si basa su un database di 70 milioni di parcheggi a livello globale: i dati statici forniscono informazioni complete sui posteggi e sulla stazione di ricarica per veicoli elettrici, compresa l'ubicazione, i prezzi e le restrizioni; i dati dinamici forniscono la disponibilità attuale e predittiva dei parcheggi e delle stazioni di ricarica, in tempo reale; i pagamenti vengono fatti tramite una piattaforma sicura conforme agli standard PCI, che consente ...

