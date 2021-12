Misterbianco | oggi l' autopsia sul corpo di Jenny Cantarero Continuano le ricerche dell' indagato

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Proseguono ledei carabinieri’uomoper l’omicidio di Giovanna, detta, 27 anni uccisa a colpi di pistola nella tarda serata di venerdì scorso in una strada...

... detta Jenny , 27 anni uccisa a colpi di pistola nella tarda serata di venerdì scorso in una strada della periferia trae Catania . L'uomo avrebbe avuto una relazione definita "......di pistola nella tarda serata di venerdì scorso in una strada della periferia trae ... Intantoè in programma l'autopsia sul corpo della ragazza uccisa mentre aspettava la madre con ...I Carabinieri della Stazione di Aci Castello, nella flagranza di reato, hanno arrestato un 37enne di Misterbianco ritenuto responsabile di evasione ...Nella giornata di domenica i militari hanno constatato l’assenza dell’uomo dalla propria abitazione e hanno così allertato i colleghi di Aci Castello che, a seguito di ricerc ...