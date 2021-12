Miss Universo | incoronata in Israele l' indiana Harnaaz Sandhu

(Di lunedì 13 dicembre 2021)India,, è stataierinella città israeliana di Eilat, con diverse concorrenti che nella 70ma edizione del concorso annuale tenutosi per la prima volta in ...

India, Harnaaz Sandhu, è stata incoronata ierinella città israeliana di Eilat, con diverse concorrenti che nella 70ma edizione del concorso annuale tenutosi per la prima volta in Israele hanno sfidato le pressioni per il ...La corona diè andata sul capo diIndia, Harnaaz Sandhu . L'incoronazione numero 70 della più bella dell'è avvenuta ieri nella città israeliana di Eilat, tra boicottaggi e pressioni a ...Miss India, Harnaaz Sandhu, è stata incoronata ieri Miss Universo nella città israeliana di Eilat, con diverse concorrenti che nella 70ma edizione del ...La corona di Miss Universo è andata sul capo di Miss India, Harnaaz Sandhu. L'incoronazione numero 70 della più bella dell'universo è avvenuta ieri nella città israeliana di Eilat, tra boicottaggi e p ...