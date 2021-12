Miss Universo 2021 | tra Covid e polemiche | vince l’indiana Harnaaz Sandhu

(Di lunedì 13 dicembre 2021) A Eilat, in un’edizione caratterizzata dalla paura per il coronavirus e dal boicottaggio contro Israele, trionfa la modella 21enne che si impone in finale suSudafrica eParaguay. La sua ispirazione? Priyanka Chopra

RaiNews : L'edizione di quest'anno è stata segnata dalle polemiche per il boicottaggio a sostegno dei palestinesi - morganipatrizia : RT @RaiNews: L'edizione di quest'anno è stata segnata dalle polemiche per il boicottaggio a sostegno dei palestinesi - Zio_Baffone : RT @agatamicia: fanpage, il sitone ANTIFASCISTONE, che fa la pubblicità all'entità nazisionista attraverso la pagliacciata di miss universo… - agatamicia : fanpage, il sitone ANTIFASCISTONE, che fa la pubblicità all'entità nazisionista attraverso la pagliacciata di miss… - francobus100 : Miss Universo: vince l'indiana Sandhu, tra Covid e anti-Israele -

2021, la vincitrice - tra tante polemiche - è l'indiana Harnaaz Sandhu Motivo del contendere è Heilat, la città israeliana dove si è tenuto il concorso di bellezza: molti Paesi filo ...La 70esima edizione del concorso si è svolta per la prima volta in Israele, nella città di ...Lo stress per la partecipazione a Miss Universo 2021 è stato aumentato ulteriormente da polemiche e pressioni “esterne” alla competione in sé. Le partecipanti al celebre concorso, che ha visto la vitt ...Scopriamo cosa c'è da sapere su Harnaaz Sandhu, la modella indiana che ha conquistato il titolo di Miss Universo 2021.