Miss India incoronata Miss Universo in Israele (Di lunedì 13 dicembre 2021) Miss India, Harnaaz Sandhu, è stata incoronata Miss Universo nella città di Eilat, in Israele. La 70esima edizione del concorso, per la prima volta in territorio israeliano, verrà ricordata anche per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021), Harnaaz Sandhu, è statanella città di Eilat, in. La 70esima edizione del concorso, per la prima volta in territorio israeliano, verrà ricordata anche per ...

Advertising

RaiNews : L'edizione di quest'anno è stata segnata dalle polemiche per il boicottaggio a sostegno dei palestinesi - KatCastroM : Que bella la Miss India. - morganipatrizia : RT @RaiNews: L'edizione di quest'anno è stata segnata dalle polemiche per il boicottaggio a sostegno dei palestinesi - livia94077553 : Stavo studiando per diventare ingegnere quando mia madre e mio fratello hanno inviato le mie foto per il concorso m… - livia94077553 : Vincitrice dei concorsi di bellezza Miss India e Miss Mondo nel 2000. -