Ministero della Salute: "Bambini sotto 12 anni esenti da Green pass" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Ministero della Salute ha precisato che i Bambini sotto i 12 anni sono esenti dal Green pass. 'Il decreto legge - rileva il Ministero - stabilisce con chiarezza che i Bambini sotto i 12 anni sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilha precisato che ii 12sonodal. 'Il decreto legge - rileva il- stabilisce con chiarezza che ii 12sono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 19.215 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - borghi_claudio : @mDl_uffy Il mio partito si chiama Lega Salvini Premier, al ministero della sanità non ha nessuno, ho votato contro… - Agenzia_Ansa : Prende forma il disegno di legge per l'obbligo vaccinale in Austria. I no vax riceveranno ogni tre mesi un invito d… - marianna_eg : RT @maurorizzi_mr: Giappone, Ministero della Salute: “Sebbene incoraggiamo tutti i cittadini a riceverla, la vaccinazione COVID non è obbli… - GDS_it : Dal 15 dicembre parte l’obbligo del #vaccino per il personale della scuola: dirigenti, docenti e personale Ata dev… -