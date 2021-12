Milioni pratiche in archivi edilizi, per Comuni urgente dematerializzare (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Se per l'Agenzia delle Entrate la traiettoria che avrebbe portato alla completa digitalizzazione di quanto concerne il Catasto sembrava essere chiara fin dagli anni '80, e si è sostanzialmente già compiuta, per i Comuni l'urgenza di dematerializzare i Milioni di pratiche che affollano gli archivi edilizi e urbanistici sembra essere stata avvertita, in maniera diffusa, solo di recente. Pochissimi sono, infatti, gli enti locali che hanno già portato a compimento questo processo, la cui improrogabilità è emersa con forza soprattutto in fase pandemica, dove proprio i lunghi tempi di attesa hanno messo a repentaglio l'efficacia di misure, come il superbonus 110%, sulla cui riuscita il governo stava e sta puntando molto. E' quanto emerge da un dossier ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Se per l'Agenzia delle Entrate la traiettoria che avrebbe portato alla completa digitalizzazione di quanto concerne il Catasto sembrava essere chiara fin dagli anni '80, e si è sostanzialmente già compiuta, per il'urgenza didiche affollano glie urbanistici sembra essere stata avvertita, in maniera diffusa, solo di recente. Pochissimi sono, infatti, gli enti locali che hanno già portato a compimento questo processo, la cui improrogabilità è emersa con forza soprattutto in fase pandemica, dove proprio i lunghi tempi di attesa hanno messo a repentaglio l'efficacia di misure, come il superbonus 110%, sulla cui riuscita il governo stava e sta puntando molto. E' quanto emerge da un dossier ...

