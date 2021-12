Milan, Pioli può sorridere: Giroud verso il recupero (Di lunedì 13 dicembre 2021) Pioli e il Milan possono sorridere: Olivier Giroud corre verso il recupero Per puntare allo scudetto, prima di tutto, il Milan deve assolutamente risolvere la pratica infortuni: troppi in questo inizio di stagione che sono costati anche punti con Fiorentina, Sassuolo e Udinese. Da Milanello giungono finalmente buone notizie: Olivier Giroud avrebbe smaltito il problema muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime importanti gare e contro il Napoli dovrebbe tornare disposizione di Stefano Pioli. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021)e ilpossono: OliviercorreilPer puntare allo scudetto, prima di tutto, ildeve assolutamente risolvere la pratica infortuni: troppi in questo inizio di stagione che sono costati anche punti con Fiorentina, Sassuolo e Udinese. Daello giungono finalmente buone notizie: Olivieravrebbe smaltito il problema muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime importanti gare e contro il Napoli dovrebbe tornare disposizione di Stefano. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

