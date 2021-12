Migranti, controlli tra Paesi europei e rimpatri più facili negli Stati di primo ingresso: l’ultima bozza Ue che penalizza l’Italia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Focus sui movimenti secondari, con procedure più snelle per il rimpatrio nei Paesi di primo approdo e anche la possibilità di reintrodurre controlli alle frontiere interne in caso di flussi massicci verso singoli Stati membri. È destinata a scatenare le polemiche dei Paesi ai confini esterni dell’Ue la proposta della Commissione europea, per la quale si attende il via libero definitivo nella giornata di martedì, di modifiche al codice Schengen. Il piano della Commissione, concentrato sull’emergenza migratoria e in particolar modo sulle pressioni al confine tra la Bielorussia e i tre Paesi europei confinanti di Polonia, Lituania e Lettonia, rischia di creare una nuova distanza sul tema migratorio tra le cancellerie dei 27. Mentre gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Focus sui movimenti secondari, con procedure più snelle per ilo neidiapprodo e anche la possibilità di reintrodurrealle frontiere interne in caso di flussi massicci verso singolimembri. È destinata a scatenare le polemiche deiai confini esterni dell’Ue la proposta della Commissione europea, per la quale si attende il via libero definitivo nella giornata di martedì, di modifiche al codice Schengen. Il piano della Commissione, concentrato sull’emergenza migratoria e in particolar modo sulle pressioni al confine tra la Bielorussia e i treconfinanti di Polonia, Lituania e Lettonia, rischia di creare una nuova distanza sul tema migratorio tra le cancellerie dei 27. Mentre gli ...

