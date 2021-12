Mi pesa la famiglia e invidio le single (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ho 32 anni e due bimbi piccoli. Lavoro part time in un negozio di abbigliamento e vivo sempre di corsa: tra il nido, l’asilo, il marito, la spesa, le cene, i raffreddori, le lavatrici, il pediatra, i capricci, mi sento come inghiottita dalla vita familiare. Mi capita di incontrare le amiche che non hanno figli o che sono single e mi sembrano tutte belle, senza pensieri, senza obblighi. Le invidio molto. E non posso non chiedermi se tornando indietro non farei come loro. Blue C’è tanta felicità nell’essere mamma e nel far crescere i nostri bambini nell’amore e nell’armonia, ma anche tanta stanchezza, tanti problemi da risolvere, conti da far quadrare e orari da far combaciare. E tanti pensieri. Così tanti che a un certo punto possono sembrare troppi e anche se sei specialista nel fare cento cose insieme, ti sembra di venire sopraffatta ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ho 32 anni e due bimbi piccoli. Lavoro part time in un negozio di abbigliamento e vivo sempre di corsa: tra il nido, l’asilo, il marito, la s, le cene, i raffreddori, le lavatrici, il pediatra, i capricci, mi sento come inghiottita dalla vita familiare. Mi capita di incontrare le amiche che non hanno figli o che sonoe mi sembrano tutte belle, senza pensieri, senza obblighi. Lemolto. E non posso non chiedermi se tornando indietro non farei come loro. Blue C’è tanta felicità nell’essere mamma e nel far crescere i nostri bambini nell’amore e nell’armonia, ma anche tanta stanchezza, tanti problemi da risolvere, conti da far quadrare e orari da far combaciare. E tanti pensieri. Così tanti che a un certo punto possono sembrare troppi e anche se sei specialista nel fare cento cose insieme, ti sembra di venire sopraffatta ...

Advertising

Eliana_nuccia : RT @gliInvisibili: ?ABBANDONATA SUL CIGLIO DELLA STRADA? L'abbiamo recuperata e portata presso la clinica per visita che purtroppo ha conf… - Novelanna : @GianniJ08 No no…è il “a Capodanno che fai?” che pesa. Per il Natale si mette in conto il classico “lo passo in fam… - Huizi07 : RT @ItaliaaTavola: In quasi un secolo di storia, Villa Antinori ha rappresentato e rappresenta il concetto di casa, di territorio, di Tosca… -

Ultime Notizie dalla rete : pesa famiglia Caterina Caselli Convincere la famiglia per la quale " quello non era un mestiere da donna " non sarà facile, lo ... nessun rimpianto, ma un solo unico ricordo che pesa come un macigno: quello del suicidio del padre. ...

Rassegna sui generis: la settimana di notizie sulle donne (6 dicembre - 11dicembre) Pesa su tutto la pandemia, anche se il calo demografico è tendenza in atto da anni. Commentano i ... Fatte salve le ragioni economiche, le scarse politiche per la famiglia e tutto il resto. ad_dyn Smart ...

Mi pesa la famiglia e invidio le single DiLei Tragico incidente in Autostrada: Napoli piange Anna e prega per il figlio Lutto ai Quartieri Spagnoli per la morte di Anna Perrella che ha perso la vita giovedì scorso intorno alle 23 a seguito di un incidente stradale sulla A1, all'altezza di Calenzano. Insieme a lei, c’er ...

In libreria esce ‘100 anni di cucina romana nelle ricette e nella storia dell’Antica Pesa’ È disponibile in tutte le librerie e store digitali “100 ANNI DI CUCINA ROMANA NELLE RICETTE E NELLA STORIA DELL’ANTICA PESA” ...

Convincere laper la quale " quello non era un mestiere da donna " non sarà facile, lo ... nessun rimpianto, ma un solo unico ricordo checome un macigno: quello del suicidio del padre. ...su tutto la pandemia, anche se il calo demografico è tendenza in atto da anni. Commentano i ... Fatte salve le ragioni economiche, le scarse politiche per lae tutto il resto. ad_dyn Smart ...Lutto ai Quartieri Spagnoli per la morte di Anna Perrella che ha perso la vita giovedì scorso intorno alle 23 a seguito di un incidente stradale sulla A1, all'altezza di Calenzano. Insieme a lei, c’er ...È disponibile in tutte le librerie e store digitali “100 ANNI DI CUCINA ROMANA NELLE RICETTE E NELLA STORIA DELL’ANTICA PESA” ...