Meteo Roma: previsioni per martedì 14 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Giornata caratterizzata dal tempo stabile: sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio. In serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +2°C e +13°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 14 dicembre Giornata all’insegna del bel tempo con ampi spazi di sereno sia sulla costa che sulle aree interne nel corso della giornata, possibili innocui addensamenti sui rilievi. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio. Meteo Italia: previsioni per martedì 14 dicembre Al Nord: Stabilità piena al mattino con banchi di nebbia lungo la Pianura Padana; al pomeriggio atteso un transito di nuvolosità irregolare su tutti i settori ma senza ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Giornata caratterizzata dal tempo stabile: sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio. In serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +2°C e +13°C.Lazio:per14Giornata all’insegna del bel tempo con ampi spazi di sereno sia sulla costa che sulle aree interne nel corso della giornata, possibili innocui addensamenti sui rilievi. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio.Italia:per14Al Nord: Stabilità piena al mattino con banchi di nebbia lungo la Pianura Padana; al pomeriggio atteso un transito di nuvolosità irregolare su tutti i settori ma senza ...

Advertising

zazoomblog : Meteo le previsioni per la giornata di domani 14 dicembre a Roma e nel Lazio: ecco i dettagli - #Meteo #previsioni… - CorriereCitta : Meteo, le previsioni per la giornata di domani 14 dicembre a Roma e nel Lazio: ecco i dettagli - quartomiglio : Bollettino Meteo per OGGI 13 Dicembre 2021 e DOMANI 14 Dicembre 2021 - statodelsud : Meteo a Roma: le previsioni del 13 dicembre - Pino__Merola : Meteo a Roma: le previsioni del 13 dicembre -