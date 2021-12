Messico: morto Vicente Fernandez, “il Sinatra della musica ranchera” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vicente Fernandez è morto ieri nell’ospedale di Guadalajara all’età di 81 anni. Il tragico evento mette in ginocchio il Messico che era rimasto incantato dalle sue canzoni romantiche e dai suoi valori tradizionali sempre vivi e protagonisti della sua musica. Fernandez, cinquant’anni di musica Era stato ricoverato a seguito di una caduta avvenuta nella sua fattoria, vicino a Guadalajara, all’inizio del mese di agosto, ed oggi ne viene annunciata la tragica scomparsa. Vicente Fernandez (1940) era un cantante messicano con una straordinaria carriera musicale che risuonava in tutto il mondo, nonostante non fosse particolarmente noto al pubblico di lingua non spagnola.Nella sua vita ha inciso più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021)ieri nell’ospedale di Guadalajara all’età di 81 anni. Il tragico evento mette in ginocchio ilche era rimasto incantato dalle sue canzoni romantiche e dai suoi valori tradizionali sempre vivi e protagonistisua, cinquant’anni diEra stato ricoverato a seguito di una caduta avvenuta nella sua fattoria, vicino a Guadalajara, all’inizio del mese di agosto, ed oggi ne viene annunciata la tragica scomparsa.(1940) era un cantante messicano con una straordinaria carrierale che risuonava in tutto il mondo, nonostante non fosse particolarmente noto al pubblico di lingua non spagnola.Nella sua vita ha inciso più ...

