Mercedes, possibile ritiro dall'appello: i motivi (Di lunedì 13 dicembre 2021) È il The Times a riportare la notizia dei sopravvenuti ripensamenti della Mercedes in merito alla possibilità di ricorrere in appello dopo il rigetto dei reclami di ieri. La scuderia tedesca aveva infatti contestato due situazioni discutibili alla Direzione Gara, con i commissari FIA che hanno valutato e rigettato entrambe le mozioni. La via da percorrere adesso per sperare in un'assegnazione per vie legali del titolo mondiale a Hamilton, a discapito di Max Verstappen. Dall'Inghilterra lanciano però una notizia che potrebbe cambiare gli scenari, facendo quindi permanere la situazione com'è attualmente: Max Verstappen campione mondiale 2021 di Formula 1. Mercedes e i ripensamenti sull'appello Il termine per presentare il ricorso in appello è questo giovedì, con la Mercedes che dovrà valutare attentamente se esporsi o meno.

