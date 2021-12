Mercato Roma: nessun colpo per gennaio, solo occasioni (Di lunedì 13 dicembre 2021) José Mourinho, durante la conferenza stampa prima della partita contro lo Spezia, ha voluto dire la sua circa il Mercato che attende la Roma a gennaio. Lo Special è stato chiaro e pragmatico, non illudendo i tifosi e delineando le linee guida sulle quali sta lavorando insieme alla società e al gm Tiago Pinto. nessun grande colpo in arrivo, tranne che per conclamate ed evidenti occasioni: quello sarà un discorso da affrontare verosimilmente a giugno; nel frattempo si lavorerà su prestiti o giocatori a scadenza di contratto. Gli arrivi di un centrocampista e di un terzino destro, per completare la rosa e tentare la volata al quarto posto e alla finale di Conference, sono tuttavia imperativi categorici, vincolati in parte dalla partenza di alcuni esuberi. I nomi sul taccuino di Pinto sono ... Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) José Mourinho, durante la conferenza stampa prima della partita contro lo Spezia, ha voluto dire la sua circa ilche attende la. Lo Special è stato chiaro e pragmatico, non illudendo i tifosi e delineando le linee guida sulle quali sta lavorando insieme alla società e al gm Tiago Pinto.grandein arrivo, tranne che per conclamate ed evidenti: quello sarà un discorso da affrontare verosimilmente a giugno; nel frattempo si lavorerà su prestiti o giocatori a scadenza di contratto. Gli arrivi di un centrocampista e di un terzino destro, per completare la rosa e tentare la volata al quarto posto e alla finale di Conference, sono tuttavia imperativi categorici, vincolati in parte dalla partenza di alcuni esuberi. I nomi sul taccuino di Pinto sono ...

