"Mens sana in corpore sano": wellness per il corpo anche in menopausa (Di lunedì 13 dicembre 2021) Life&People.it Come allenarsi in menopausa con esercizi mirati anche in casa? Siamo sempre stati convinti che con l'avanzare dell'età il metabolismo di una donna tenda a rallentare e la ricerca del benessere psicofisico diventi sempre più difficile. Gli studiosi, però, abbattono queste vecchie certezze per darcene di nuove; ad oggi privarsi dell'attività motoria dopo i 45 anni sembra essere solo una scusa per giustificare i chili in eccesso a causa dell'età. Solo verso i 60 anni è scientificamente riconosciuto che il nostro metabolismo subisca un cambiamento; resta indiscusso che ogni persona è diversa dall'altra e quindi anche la capacità di bruciare calorie può essere più o meno semplice a seconda dalla composizione corporea. Un soggetto ginoide tenderà ad accumulare peso nella parte bassa del ...

