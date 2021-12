Meloni vuole Berlusconi al Colle, tanti saluti a Borsellino? Segui la diretta con Peter Gomez (Di lunedì 13 dicembre 2021) Meloni vuole Berlusconi al Colle. tanti saluti a Borsellino? Il commento in diretta con il direttore del ilfattoquotidiano.it Peter Gomez e il giornalista esperto di mafia Giuseppe Pipitone L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021)al? Il commento incon il direttore del ilfattoquotidiano.ite il giornalista esperto di mafia Giuseppe Pipitone L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

TizianaFerrario : 'Vogliamo un patriota al Quirinaleeee' Scusate ma che cosa vuole dire concretamente? Lo chiedo da patriota convinta… - pfmajorino : #Meloni ha detto che vuole un Presidente 'Patriota'. Quindi un Presidente #Antifascista . Ma chissà se su questo lei è d'accordo . - Linkiesta : La destra parla di patria, ma in realtà si rivolge all’Italia che non vuole cambiare Il posizionamento di #Meloni… - graziecory : RT @aldasaggia: La volgarità spiegata bene. Un politico che non ha rispettato nessuno e non si è fermato davanti a nulla. Ha creato mostri… - minasettembre : RT @aldasaggia: La volgarità spiegata bene. Un politico che non ha rispettato nessuno e non si è fermato davanti a nulla. Ha creato mostri… -