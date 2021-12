Max Verstappen | il vero scippo mondiale è Kelly | ecco la sua donna Clamoroso | a chi la ha rubata | Foto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021) È appena diventato campione in F1 vincendo il duello contro Hamilton, ma Maxha un altro motivo in più per festeggiare: la sua bellissima fidanzataPiquet, figlia del tre volte iridato nel Circus, Nelson. La bellissima modella brasiliana ha festeggiato col fidanzato della Red Bull la vittoria con un bellissimo bacio nel parco chiuso, mentre il suo Max stringeva forte la coppa tra le mani.le è letteralmente saltata al collo dopo la proclamazione. E sui social, entrambi hanno fatto incetta di like. Figurarsi dio questaPiquet, da Kvyat a Max - Seppur brasiliana di cittadinanza,è nata a Homburg, in Germania, e ha 33 anni, nove anni più di Max. E, come ripetiamo, è la figlia di Nelson Piquet, pilota brasiliano campione del mondo con ...