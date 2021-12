Max Verstappen | chi è il nuovo campione del Mondo di Formula 1

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il pilota è diventatodelper la prima volta Max, pilota olandese della Red Bull è diventato nel weekend, sul circuito di Abu Dhabideldi F1. Per lui si tratta del primo titolo e della prima vittoria iridata di un olandese. Una vittoria ottenuta all’ultimo Gran Premio dell’anno dopo una lotta testa a testa con Hamilton. Chi è MaxNato il 30 dicembre del 1997 ad Hasselt, in Belgio, da padre olandese Jos, anche lui pilota di1 e da mamma belga, Sophie Kumpen ex pilota di kart. Proprio neldei kart inizia a muovere i suoi passi fino all’approdo in F1 quando diventa, nel 2015, a 17 anni il più giovane pilota a disputare un Gran Premio diUno. È anche il più ...

Advertising

CB_Ignoranza : A 36 anni, all’ultimo giro, perde l’opportunità di battere il record di Schumacher per mondiali vinti. Si ricompon… - matteorenzi : Quello che è successo oggi sulla pista di #AbuDhabiGP resterà nella storia della Formula 1. Complimenti al nuovo ca… - SkySportF1 : ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ?… - kenny_harry_ : RT @SkySportF1: ? L'ultimo giro più pazzo della storia di questo mondiale ?? Lewis contro Max e Verstappen vince il mondiale ?? tra le polemi… - MariaFra46 : Oggi buongiorno solo a Max Verstappen che ieri mi ha fatta urlare di gioia sulla terrazza del MAAT a Lisbona -

Ultime Notizie dalla rete : Max Verstappen

Lacrime sotto il casco per il nuovo campione del mondo di F1, mentre il team principal Horner che dalla radio gli dice 'Siamo orgogliosi di te, te lo sei meritato ragazzo!'. Terminata la sfida è arrivato anche l'abbracio con Lewis Hamilton.Formula 1 2021, le pagelle: 10 & lode È il Campione del Mondo. L'unico in grado di contrastare il dominio di Hamilton, l'unico in grado di batterlo, l'unico in grado di superare nell'...Lacrime sotto il casco per il nuovo campione del mondo di F1 Max Verstappen, mentre il team principal Horner che dalla radio gli dice «Siamo orgogliosi di te, te lo sei ...Il GP di Abu Dhabi e la vittoria di Max Verstappen all'ultimo giro scatena le polemiche in Gran Bretagna. I tabloid si schierano dalla parte di Hamilton accusando la FIA e la Formula 1 di aver "falsat ...