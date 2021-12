Maurizio Costanzo boccia Fiorello a Sanremo: al suo posto c’è lui (Di lunedì 13 dicembre 2021) Manca poco a Sanremo 2022 ed è partito il toto-nome sui conduttori che affiancheranno Amadeus. Maurizio Costanza, esperto di tv, ha detto la sua, bocciando il Fiorello tris. Amadeus avrà un bel da fare nella scelta dei conduttori accanto a lui. Tanti sono stati i nomi in circolazione in queste ore. A dire la sua anche Maurizio Costanzo che non risparmia Fiorello TRIS. Amadeus a SanremoL’anno scorso fu davvero difficile per Amadeus e Fiorello condurre il Festival di Sanremo perchè la tensione per la pandemia e la tristezza di vedere le poltrone vuote dell’Ariston richiedevano una forza d’animo e un’energia superiore alla norma e rendevano tutto più complicato. LEGGI QUI>>> Avete mai visto la ... Leggi su topicnews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Manca poco a2022 ed è partito il toto-nome sui conduttori che affiancheranno Amadeus.Costanza, esperto di tv, ha detto la sua,ndo iltris. Amadeus avrà un bel da fare nella scelta dei conduttori accanto a lui. Tanti sono stati i nomi in circolazione in queste ore. A dire la sua ancheche non risparmiaTRIS. Amadeus aL’anno scorso fu davvero difficile per Amadeus econdurre il Festival diperchè la tensione per la pandemia e la tristezza di vedere le poltrone vuote dell’Ariston richiedevano una forza d’animo e un’energia superiore alla norma e rendevano tutto più complicato. LEGGI QUI>>> Avete mai visto la ...

