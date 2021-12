Mattarella: Paese ha bisogno di responsabilità,costruire ripresa (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente dell'Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, Marco Bussone, un messaggio nel quale sottolinea che "il Paese sta ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato al presidente dell'Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, Marco Bussone, un messaggio nel quale sottolinea che "ilsta ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Paese Viaggio nell'inferno di Ravanusa: "Cerchiamo i dispersi scavando a mani nude" ... durante la conferenza stampa in municipio, si è dovuto allontanare per la chiamata dal Quirinale: Il presidente Mattarella mi ha rappresentato la solidarietà del Paese e il cordoglio per le vittime, ...

Agrigento. Crollo di una palazzina a Ravanusa: 7 morti, ancora 2 dispersi Tutto il Paese si è stretto intorno alla comunità, a partire dal Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha chiamato il primo cittadino di Ravanusa per esprimere la sua vicinanza e il cordoglio. "Dopo ...

Mattarella: il Paese ha bisogno di responsabilità

Messaggio del capo dello Stato all'Unione nazionale comuni: la realizzazione del Pnrr è un'impresa a cui tutte le istituzioni, e ogni espressione devono contribuire.

Patrick e la materia bruta che soffoca l’intelligenza Il Paese si è molto adoperato per il suo rilascio a più livelli ... di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed alla ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, in ...

