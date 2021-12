Mattarella: "La coesione è il grande obiettivo della politica" (Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - "Il Paese sta affrontando una stagione che invoca un'alta e condivisa responsabilità per combattere la pandemia e, insieme, costruire con coraggio la ripresa". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al presidente dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, Marco Bussone. "Autonomia e coesione sono i protagonisti di un percorso che interpella i Comuni, le Comunità e le Unioni Montane, gli enti che a vario titolo sono chiamati a concorrere alla realizzazione nelle aree montane del Piano nazionale di ripresa e resilienza", ha continuato Mattarella. "Si tratta di un'impresa a cui tutte le istituzioni, e ogni espressione della società civile, sono chiamate a partecipare: la sfida è di riorganizzare i nostri modelli di vita, di sostenere una ... Leggi su agi (Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - "Il Paese sta affrontando una stagione che invoca un'alta e condivisa responsabilità per combattere la pandemia e, insieme, costruire con coraggio la ripresa". Così il presidenteRepubblica Sergioin un messaggio inviato al presidente dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, Marco Bussone. "Autonomia esono i protagonisti di un percorso che interpella i Comuni, le Comunità e le Unioni Montane, gli enti che a vario titolo sono chiamati a concorrere alla realizzazione nelle aree montane del Piano nazionale di ripresa e resilienza", ha continuato. "Si tratta di un'impresa a cui tutte le istituzioni, e ogni espressionesocietà civile, sono chiamate a partecipare: la sfida è di riorganizzare i nostri modelli di vita, di sostenere una ...

