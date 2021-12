Massimiliano Rosolino | momento surreale in diretta Rai | arriva l’ex | situazione davvero imbarazzante

(Di lunedì 13 dicembre 2021)nuotatoresi è ritrovato a vivere unaparticolarmenteintelevisiva Il nuotatore(screenshot RaiPlay)pernuotatorenel corso della puntata odierna di Oggi è un altro giorno.inviato dell’Isola dei Famosi, si è presentato in studio con la moglie Natalia Titova per occupare il ruolo di “affetto stabile” del programma. In studio si è però ritrovato anche a dover vivere unmolto particolare. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Elisa Isoardi, notizia da urlo: altro che addio alla tv, è in arrivo un ...

Lei è ormai sposata conma, in studio, hanno ricordato gli inizi della loro storia . Sedici anni fa, Simone Di Pasquale entrava nel mondo delle competizioni e aveva chiesto al ...Chicche di gossip a Oggi è un altro giorno , dove Serena Bortone ha invitato nella stessa slot, la sua compagna Natalia Titova e Simone Di Pasquale , volto storico di Ballando con le Stelle che ha vissuto una intensa love story in passato proprio con la Titova. E i ...Ballando con le stelle 2022, Simone Di Pasquale dopo l'addio ammette: "Non vorrei lasciare lo show" Durante la puntata di Ballando con le stelle andata in ...E' un Massimiliano Rosolino davvero senza freni quello che partecipa alla striscia quotidiana di Rai 1. Ecco cosa è successo in diretta ...