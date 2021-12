(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – Perquisizioni sono in corso da parte della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia neldi(Napoli) e neglidi alcuniedili della penisola sorrentina. I militari – secondo quanto si è appreso – hanno sequestrato neglidel sindaco, Lorenzo Balducelli, ed in quelli dell’o tecnico, documentazione relativa ad ipotesi di abusivismo edilizio sulla costa, legati ad ipotesi di corruzione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Massa Lubrense: perquisiti #Comune ed #Uffici imprenditori ** - positanonews : #automobilismo #Sport #f2 Massa Lubrense, l’ingegnere Mario Gargiulo e le soddisfazioni in F2 - sorrentopress : Concessioni balneari, controlli della Capitaneria al Comune di Massa Lubrense - tataaas33 : @cesobig @GaeBrancaccio @SilvanaPacelli @albertoangela @RaiUno @repubblica Il sussidio te lo pago così ti disintoss… - Ficr_Napoli : ?? Si è disputata oggi la 22° edizione del Trofeo Città di Massa Lubrense, lo #slalom automobilistico che si corre s… -

Ultime Notizie dalla rete : Massa Lubrense

Il Mattino

. Blitz della capitaneria di porto al Comune, in corso perquisizioni e acquisizioni atti negli uffici. Dalle prime luci dell'alba, una quindicina di donne e uomini della Capitaneria di ...Volley 2021 - 2022 Serie A3 Girone Blu Tabellino partita Aci Castello -Squadra in casa Aci Castello Squadra avversariaAltro tie break, ancora fatale. Per la quarta volta in questa stagione sulle cinque partite finite al quinto (unica ...Massa Lubrense. Blitz della capitaneria di porto al Comune, in corso perquisizioni e acquisizioni atti negli uffici. Dalle prime luci dell'alba, una quindicina di donne e uomini della ...Questa mattina la Capitaneria di Porto ha eseguito una serie di verifiche negli uffici del Comune di Massa Lubrense, acquisendo atti in merito alle concessioni balneari. Dalle prime luci dell’alba, un ...