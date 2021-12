Maserati MC20 - Spunta il teaser dell'edizione speciale per David Beckham - VIDEO (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con il teaser che raffigura la targa, sigla DBMC20, la Maserati ha confermato l'arrivo di una MC20 creata per David Beckham. L' esemplare unico dedicato al campione inglese, da aprile scorso brand ambassador del Tridente, sarà l'occasione per mostrare le potenzialità del programma di personalizzazione Fuoriserie avviato nel 2020. Tutta da scoprire. L'immagine mostra il paraurti posteriore con la finitura di fibra di carbonio: da questo scatto, però, non è possibile dedurre nulla in merito alle modifiche previste su questo esemplare unico. Gli abbinamenti cromatici e le grafiche applicate alla carrozzeria dovrebbero giocare un ruolo chiave, così come la scelta dei materiali e delle tinte per le finiture interne. In pista a Modena. In concomitanza con il ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con ilche raffigura la targa, sigla DB, laha confermato l'arrivo di unacreata per. L' esemplare unico dedicato al campione inglese, da aprile scorso brand ambassador del Tridente, sarà l'occasione per mostrare le potenzialità del programma di personalizzazione Fuoriserie avviato nel 2020. Tutta da scoprire. L'immagine mostra il paraurti posteriore con la finitura di fibra di carbonio: da questo scatto, però, non è possibile dedurre nulla in merito alle modifiche previste su questo esemplare unico. Gli abbinamenti cromatici e le grafiche applicate alla carrozzeria dovrebbero giocare un ruolo chiave, così come la scelta dei materiali ee tinte per le finiture interne. In pista a Modena. In concomitanza con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Maserati MC20 Maserati MC20 - Spunta il teaser dell'edizione speciale per David Beckham Con il teaser che raffigura la targa, sigla DBMC20, la Maserati ha confermato l'arrivo di una MC20 creata per David Beckham. L' esemplare unico dedicato al campione inglese, da aprile scorso brand ambassador del Tridente, sarà l'occasione per mostrare le ...

Novità auto 2022, nuovi modelli in arrivo - FormulaPassion.it Da questo punto di vista Maserati è pronta a svelare la variante full electric della sua MC20 che sarà presentata entro fine 2022. Prima però ci sarà spazio per la nuova generazione della GranTurismo ...

Maserati MC20 Fuoriserie Edition: una one off per David Beckham - Quattroruote.it Quattroruote Spunta il teaser dell'edizione speciale per David Beckham - VIDEO L'ex calciatore inglese, brand ambassador del Tridente, è protagonista di un filmato in cui guida per la prima volta la supersportiva modenese ...

Maserati Grecale: partono i test sulla neve [FOTO SPIA] Per gli ultimi preparativi prima della messa in produzione (prevista nella primavera 2022), Maserati Grecale si sottopone ai test invernali.

