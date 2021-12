Marittella | la pittrice pura Simbolo dell’emancipazione sociale degli anni del Boom

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 13 dicembre 2021) "Quando faccio un quadro sono consolata”, diceva Maria D’Orlando detta. Camminava per le vie di Chiantown a Milano, andava lenta aggiustandosi lo scialle sulle spalle. Andava a fare la spesa, ma da quando era arrivata al nord qualcosa in lei era cambiato: si soffermava a fissare i fiori del chiosco, come incantata. Ruotava e inclinava a sinistra la testa per meglio mettere a fuoco la visione dell’occhio sinistro semichiuso e contemplava le combinazioni di colori. Le piaceva il lilla insieme al verde, e non solo: tutti gli accostamenti, anche i più arditi. Una bambina di fronte alla natura. Anche se aveva vissuto in campagna e per il resto della sua vita all’aria aperta, ora vedeva i colori in modo diverso: ogni accostamento le suggeriva forme, linee, possibilità. Non era mai stato così fino ad allora. Aveva sessantacinqueed era venuta ...