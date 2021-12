Mario Dondero | il Novecento nella danza elegante delle immagini

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 14 dicembre 2021) Non è un caso che Non ci resta che l’amore di Angelo Ferracuti (Il Saggiatore, pp. 296, euro 20) prenda avvio da un incontro perché proprio il tipo di incontro, la sua forma e il suo stile definiscono al meglio come in un’istantanea chi sia stato, quale fu la sua eleganza e il suo senso profondo dell’amicizia.viveva in un perenne movimento, una ripartenza continua da un incontro all’altro, non inseguiva futili ambizioni o peggio ancora … Continua L'articolo proviene da il manifesto.