Maria De Filippi, retroscena incredibile: c’entra Max Pezzali, chi l’avrebbe mai detto? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Spunta un retroscena incredibile su Maria De Filippi:c’entra proprio Max Pezzali, voi l’avreste mai immaginato? Difficile da credere! È tra le conduttrici più amate del piccolo schermo nostrano, Maria De Filippi. Attualmente al timone di Uomini e Donne, secolare dating show di Canale 5, ed Amici, è stata la colonna portante di tantissimi altri programmi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 13 dicembre 2021) Spunta unsuDeproprio Max, voi l’avreste mai immaginato? Difficile da credere! È tra le conduttrici più amate del piccolo schermo nostrano,De. Attualmente al timone di Uomini e Donne, secolare dating show di Canale 5, ed Amici, è stata la colonna portante di tantissimi altri programmi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

rtl1025 : ???? Tanti auguri Maria De Filippi, la regina della TV italiana! ???? Oggi compie 60 anni ???? - chetempochefa : 'Ha sbagliato numero!' @lucianinalitti prova a fare gli auguri in diretta a Maria De Filippi a #CTCF ?? - chetempochefa : 'Pronto?' 'Pronto Maria?' 'Ehm, no ha sbagliato numero' @lucianinalitti riuscirà a chiamare Maria De Filippi? ??… - dstathopoulou58 : RT @Stefani29974118: intorno all'hotel in cui alloggiava Can Yaman per le riprese di Viola come il mare. Quindi il mistero si infittisce su… - AllMusicItalia : Terzo inedito lanciato ad Amici di Maria De Filippi per Alex. Ecco testo e audio di Ammirare tutto. Produce Frances… -