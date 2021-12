Marcato: 'Questa Italia A è più organizzata. Petrarca favorito? Non sentiamo pressione' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Peroni Top 10 di rugby lascia spazio alla nazionale del campionato, l'Italia Emergenti ex Italia A, per l'ultimo appuntamento del 2021. Sabato 18 dicembre alle ore 14 a Parma sfida contro la ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Peroni Top 10 di rugby lascia spazio alla nazionale del campionato, l'Emergenti exA, per l'ultimo appuntamento del 2021. Sabato 18 dicembre alle ore 14 a Parma sfida contro la ...

Ultime Notizie dalla rete : Marcato Questa Marcato: 'Questa Italia A è più organizzata. Petrarca favorito? Non sentiamo pressione' ... è Andrea Marcato. Allenatore del Petrarca Padova campione d'inverno imbattuto e assistente del ct Alessandro Troncon della seconda Nazionale (questa settimana per indisposizione sarà sostituito da ...

Il ritorno di Modesto: 'Resettare tutto e ripartire da uomini'. Benali e Molina fuori rosa? E gli effetti sono piuttosto clamorosi ed eventi, visto che in questa fase farà a meno di due '... Un punto che Modesto sottolinea in modo ancora più marcato: "Bisogna essere uomini che credono in ...

