Mara Venier parla ma nessuno capisce cosa vuole dire: l'incomprensione a Telethon | VIDEO (Di lunedì 13 dicembre 2021) Settanta secondi di Makumba. Domenica pomeriggio, nel corso della lunga diretta su RaiUno in occasione della raccolta fondi della Maratona Telethon, c'è stata una fase di stallo in cui i vari personaggi presenti sul palco sembravano non parlare la stessa lingua. Una sorta di Torre di Babele che ha provocato imbarazzo nella conduttrice Mara Venier che si è trovata a fronteggiare una situazione di incomprensione che ha avuto dei risvolti comici. "No, non è questa"#Telethon https://t.co/LbdtEEPiR7 pic.twitter.com/lgpBIUileS — LALLERO (@see lallero) December 12, 2021 Mara Venier e il pasticcio in studio sulla canzone di Carl Brave La conduttrice era al fianco di Luca Cordero di Montezemolo e chiedeva che l'orchestra in studio – o la ...

