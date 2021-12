Manuela Arcuri | il prima e dopo il bisturi | incredibile la trasformazione

Leggi su topicnews

(Di lunedì 13 dicembre 2021)è ricorsa alla chirurgia estetica? Ecco tutto quello che c’è da sapere.è un’attrice italiana famosa soprattutto per le fiction a cui ha preso parte. Originaria di Frosinone, inizia la sua carriera come modella, in particolare per i fotoromanzi. Le sue curve prorompenti colpiscono il pubblico e pochi anniinizia a posare per alcuni calendari senza veli.in posa – Getty ImagesParallelamente inizia la sua carriera nel mondo del cinema e della tv. Tra i film e le fiction a cui ha preso parte, si ricordano Bagnomaria con Giorgio Panariello, Il peccato e la vergogna, A ruota libera di Vincenzo Salemme, Pupetta – Il coraggio e la passione, Caterina e le sue figlie e molti altri ancora. Per quanto riguarda ...