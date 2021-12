Manuel Bortuzzo rivela cosa gli ha riferito suo padre in confessionale

Leggi su novella2000

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Lazione diOre intense le ultime per. Come è ormai noto durante la scorsa diretta del Grande Fratello Vip 6 i concorrenti hanno scoperto la data della finale, che si terrà il 14 marzo 2022. A quel punto i Vipponi hanno iniziato a pensare al da farsi, e mentre in L'articolo proviene da Novella 2000.