Manovra | Conte incontra Draghi | “Ho chiesto di eliminare la soglia Isee dal Superbonus Lo Stato di emergenza? Va prorogato”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Quasi due ore di incontro a Palazzo Chigi tra Giuseppee Mario. “Abbiamo parlato della, abbiamo ribadito le priorità del Movimento 5 Stelle, quindi l’importanza di estendere ilper il 2022: deve saltare lache è troppo bassa e ci stiamo lavorando”, ha spiegato il leader dei 5 stelle alla fine del faccia a faccia col presidente del consiglio. “Quali sentimenti provo nel tornare a Palazzo Chigi? Massima serenità, è una bella giornata, guardate che sole”, ha scherzatocon i cronisti, spiegando di aver inserito tre le richieste avanzate al capo del governo anche un ulteriore esonero per la Tosap, la tassa di occupazione del suolo pubblico per i tavolini all’aperto: “I ristoratori e i bar hanno bisogno di continuare a ...

Giuseppe Conte ha incontrato Mario Draghi a Palazzo Chigi, sul tavolo il tema manovra e i dettagli da limare secondo il Movimento 5 Stelle ...
Roma, 13 dic. Al premier Mario Draghi "ho ribadito le priorità del M5S, rispetto alla situazione sociale, economica e politica che stiamo affrontando, quindi l' ...