Manila Nazzaro lascia il GFVIP | “Vi devo salutare | ho ricevuto una telefonata…”

Advertising

giuseppe_alto : GF Vip, Manila Nazzaro spiazza Soleil Sorge: 'Mi sa che vi devo salutare' - zazoomblog : Manila Nazzaro lascia il GF Vip: “Ha ricevuto una telefonata particolare” - #Manila #Nazzaro #lascia #ricevuto… - zazoomblog : Manila Nazzaro lascia il GF Vip: “Ha ricevuto una telefonata particolare” - #Manila #Nazzaro #lascia #ricevuto - zazoomblog : Manila Nazzaro lascia il GF Vip: “Ha ricevuto una telefonata particolare” - #Manila #Nazzaro #lascia #ricevuto - StraNotizie : Manila Nazzaro lascia il GF Vip: “Ha ricevuto una telefonata particolare” -

Ultime Notizie dalla rete : Manila Nazzaro

A sorpresa,avrebbe fatto intendere di dover abbandonare il reality .lascia il Grande Fratello Vip? Non sono chiari i motivi del presunto abbandono di, almeno ...Leggi anche - Nelle scorse ore, lo schermitore , parlando con, ha spiegato perché non proseguirà il suo cammino. Aldo ha detto all'ex Miss Italia che il suo futuro non è in tv, bensì ...Manila Nazzaro sembra pronta a lasciare la casa del Grande Fratrello Vip dopo aver ricevuto una chiamata da un familiare stretto ...Dopo una telefonata con la famiglia Manila Nazzaro questa sera lascia il GF Vip. Ecco le parole dell'ex Miss Italia a riguardo ...